Лебедев исключил мировую с Мизулиной

Дизайнер Артемий Лебедев не планировал и сейчас не собирается подписывать мировое соглашение с Лигой безопасного интернета (ЛБИ) и главой организации Екатериной Мизулиной в рамках ее иска о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС рассказал адвокат дизайнера Калой Ахильгов.

"Для начала надо сказать, что Мизулина является истицей, поэтому странно было бы от нее ждать каких-либо предложений о мировом соглашении. Свою позицию мы озвучили с первого дня: мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат добавил, что солидарен со своим доверителем в том, что публичному лицу в большей степени стоит ждать критического отношения к себе. "Поэтому, выходя в публичное поле, такое лицо берет на себя обязательство быть критикуемым больше и даже жестче, чем "простой смертный", - сказал защитник. - Исходя из этого, новость о том, что наш процессуальный оппонент не планирует заключать какое-то абстрактное, теоретическое мировое соглашение, воспринимаем как лишний повод напомнить о себе".

Ранее Мизулина сообщила газете "Коммерсантъ", что не будет заключать мировое соглашение с Лебедевым и соответчиком журналистом Юрием Дудем (признан иностранным агентом) по иску об оскорблении чести и достоинства. Глава ЛБИ заявила изданию, что к любой критике относится позитивно, "когда она содержит аргументы и факты", а "оскорбления не являются критикой".

Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя после выхода интервью, в котором, по ее мнению, распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично. Она требует взыскать солидарно с ответчиков моральный вред в размере 10 млн рублей и в случае удовлетворения исковых требований направить эти средства на помощь семьям участников СВО.

Ахильгов ранее сообщил ТАСС, что юристы Мизулиной приобщили копии еще двух видео из "ВКонтакте" Лебедева в рамках рассмотрения иска.