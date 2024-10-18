Первый энергоблок Ростовской АЭС отключат из-за ремонта

Ростовская АЭС в воскресенье отключит от сети первый энергоблок из-за планового ремонта, в 2024 году это будут последние работы по графику, сообщили в пресс-службе станции.

"В воскресенье, 20 октября, энергоблок №1 Ростовской атомной станции будет отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтных работ. Это последний ППР в этом году на Ростовской АЭС в рамках ремонтной кампании 2024 года, охватившей все четыре энергоблока атомной станции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме, нарушений безопасной эксплуатации нет, радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится в норме.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010-х годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска.