Источник: Михаилу Ефремову совсем плохо, актер еле дышит

Актеру Михаилу Ефремову стало хуже.

Напомним, он отбывает наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП. Как пишет «КП», у Михаила Ефремова обострилась болезнь легких, из-за чего он с трудом дышит и разговаривает. Заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности и повышает риски развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушениям работы сердца. За актера очень переживает его близкий друг Иван Охлобыстин.

«Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать… Для такого больного человека этот режим — ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…» — сетовал актер.

Ранее "СП" писала, что информация о том, что состояние актера Ефремова ухудшилось, является ложной. Об этом информирует УФСИН России по Белгородской области.