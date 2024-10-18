Сжегший свой паспорт Шарлот* заявил, что церковь его простила

Певец Эдуард Шарлот* заявил, что получил положительный ответ от церкви на свое видеопокаяние. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В конце 2023 года Шарлот* стал фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и публичных действиях, оскорбивших чувства верующих. Шарлот* признал вину, подчеркнув, что действовал неумышленно. Позже против него возбудили уголовные дела о повреждении документов и о возбуждении ненависти либо вражды. Обвинения связаны с видео, которые он опубликовал в соцсетях.

По данным Shot, в октябре 2024-го Шарлот* сообщил в суде, что был прощен церковью за оскорбление чувств верующих. Он попросил учесть это при рассмотрении его дела.

«Я действительно присутствую на тех видеороликах, но это является интерпретацией. Я уверен в том, что вы можете правильно интерпретировать эти правонарушения», - процитировал певца Telegram-канал.

По данным Shot, также Шарлот* заявил, что не признаёт и «никогда не признает» вину по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (там идет речь о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека/группы людей с применением насилия или с угрозой его применения). Певец заявил, что «подробнее расскажет об этом», когда будут представлены доказательства.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.