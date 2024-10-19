Мизулина высказалась о возможности мировой с Лебедевым

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, что не будет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом). Ее слова приводит «Коммерсантъ».
Мизулина отметила, что к любой критике относится позитивно, «когда она содержит аргументы и факты».
Юристы Мизулиной нашли в соцсетях Лебедева еще два видео, опорочивших ее честь
«Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет», — отметила она.