Мизулина высказалась о возможности мировой с Лебедевым

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, что не будет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом). Ее слова приводит «Коммерсантъ».

Мизулина отметила, что к любой критике относится позитивно, «когда она содержит аргументы и факты».

Юристы Мизулиной нашли в соцсетях Лебедева еще два видео, опорочивших ее честь