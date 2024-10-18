Условия в рязанском СИЗО для женщин с детьми сочли лучшими, чем на свободе

Рязанский омбудсмен сочла условия в СИЗО для женщин с детьми лучшими, чем на свободе
Наталья Епихина побывала в местном изоляторе № 1 и отчиталась об условиях содержания заключённых.
«В СИЗО мамы с детьми обеспечены всем необходимым: есть кроватка, пеленальный столик, подгузники и многое другое. Соседки по камере помогают с уходом. Не у каждого дома есть такой набор», — сказано в Telegram-канале Епихиной.
Уполномоченный по правам человека добавила, что, как правило, сроки отбывают так называемые закладчицы.
«Сроки по этой статье очень большие — от 4 до 20 лет лишения свободы», — указала правозащитница в своей публикации.