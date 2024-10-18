ФНС заблокировала счета советского сценариста «Афони» и «Курьера»

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Александра Бородянского, написавшего сценарии к фильмам «Афоня», «Ворошиловский стрелок», «Мы из джаза», «Курьер». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, счета были заблокированы до погашения задолженности по запросу московской налоговой службы. При этом, согласно ресурсу ФНС, никаких долгов у Бородянского нет.

Сам Александр Бородянский заявил Mash, что блокировка могла произойти из-за дочери, которая не платит за коммунальные услуги в квартире, оформленной на сценариста.

Ранее ФНС заблокировала счета компании артиста Дмитрия Харатьяна и музыканта Гарика Сукачева. Их совместная фирма «Диафильм», которая занималась кинопроизводством, может быть ликвидирована.