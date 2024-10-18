Основатель Pink Floyd призвал к международной изоляции Израиля

Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал к международной изоляции Израиля на фоне новостей о ликвидации лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X.

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«Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Все кончено. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — написал он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры с БПЛА с последними минутами жизни Синвара. Лидер ХАМАС предпринял попытку отмахнуться от дрона предметом, напоминающим палку.

В сентябре основатель Pink Floyd уличил Запад во лжи о химоружии в Сирии.