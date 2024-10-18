В России предложили решать вопрос общения детей с родителями сразу при разводе

В России предложили обязать суд ещё на стадии развода родителей решать вопрос о том, как проживающие раздельно взрослые будут общаться с несовершеннолетними детьми. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

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Парламентарий отправил на отзыв в правительство проект закона, предлагающий дополнить ст. 24 Семейного кодекса положением о том, что «при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно».

Сейчас для определения порядка такого общения проводится отдельный судебный процесс, который может длиться долго. Часто в этот период происходит отчуждение ребёнка от родителя, живущего отдельно.

Решение этого вопроса на стадии развода поможет избежать ситуации, когда один родитель препятствует общению ребёнка с другим родителем, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции России прорабатывает вопрос о законодательном введении обязательной процедуры примирения, предшествующей бракоразводному процессу.