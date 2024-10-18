В Красноярске объяснили поведение «учителя-квадробера»

В главном управлении образования Красноярска объяснили, почему местного учителя приняли за квадробера. Как сообщает РИА Новости, мужчина проводил физминутки для учеников в творческой форме.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых мужчина прыгал как заяц по школьному кабинету во время урока. На другом ролике преподаватель гавкал. Как сообщает Shot, ученики отмечали, что иногда учитель также читает рэп.

«Мужчина в творческой форме проводил физминутки для учеников. Физминутки проводят на каждом уроке через 20 минут после его начала», — объяснили в городском управлении образования.

Отмечается, что мужчина проработал в школе №147 учителем физики год, однако в начале октября уволился по собственному желанию. Отмечается, что за это время жалоб на преподавание предмета от учеников и их родителей не поступало.