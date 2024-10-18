Учителя-квадробера сняли на видео в российской школе

Педагог-квадробер с нестандартным подходом к обучению преподавал старшеклассникам физику в красноярской школе № 147, сообщает Telegram-канал Baza. Его коллеги и ученики отмечают, что он предпочитал стоять на парте, прыгать на четырех конечностях, лаять и беситься с детьми.

В публикации отмечается, что мужчина уже ушел из школы, хотя руководство учебного заведения претензий к преподавателю не имело. Учитель, по данным канала, перешел в частную школу. Также Касьянов вел каналы в Telegram и на Youtube, где публиковал домашние задания и помогал с решением задач, что нравилось детям.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян расценивают увлечение ребенка квадробингом как повод для беспокойства родителей. Исследование показало, что это мнение доминирует во всех социально-демографических группах, включая родителей несовершеннолетних детей.

При этом академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в ситуации с квадробингом необходимо более жесткое регулирование государства или цензура. По его словам, ситуация вокруг квадроберов больше подогревается, чем представляет реальную угрозу. Онищенко отметил: если контент будет оцениваться как вредно влияющий, его нужно останавливать и запрещать его распространение людям, которые этим занимаются.