В Московском театре иллюзии состоится премьера спектакля «Женитьба»

2 и 3 ноября в Московском театре иллюзии (Сцена на Перовской) состоится премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Классическое прочтение комедии представит заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров. Постановка приурочена к празднованию 215-летия со дня рождения писателя.

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«Как известно, Гоголь – тонкий психолог, философ и мастер слова, который виртуозно в своих произведениях жонглирует яркой детализацией явлений и характеров, сатирической иронией и гротесковыми образами. Он точно вскрывает общественные пороки и социальные язвы, при этом он далек от нравоучений, он говорит с нами на языке иронии. Я не в первый раз обращаюсь к творчеству Гоголя, но каждый раз – испытываю чувство первого знакомства. Настолько он и его талант – бездна, настолько он многогранен. И сейчас, работая над «Женитьбой», я открываю для себя новые грани жизни и творчества этого великого человека и писателя», – признается режиссер.

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Комедия о несостоявшейся женитьбе робкого, инфантильного чиновника, который так и не решил, стоит ли вообще ему жениться, и дочери купца, находящей в каждом женихе какой-нибудь изъян, уже на протяжении почти 200 лет притягивает внимание зрителей.

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По словам Артема Бибилюрова, «Женитьба» Гоголя в первую очередь интересна своей парадоксальностью: «Сюжет закручивается вокруг женитьбы, все герои помешаны на желании обзавестись семейной жизнью, но ни один из них не влюблен, женитьба становится неким предприятием. Удивительно, как в одном произведении Николай Васильевич соединил смешное с грустным, высокое с низменным, но все это и есть жизнь. И, с одной стороны – мы наблюдаем комичность и абсурдность всей ситуации, а с другой – страшную картину одиночества, рожденного в погоне за выдуманными идеалами и страстью».

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«Женитьба» станет третьей работой Артема Бибилюрова в Театре Иллюзии (Сцена на Перовской). Ранее режиссер поставил здесь спектакли «Шутки в сторону» и «Вождь краснокожих», которые уже более 7 лет идут с неизменным успехом.

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«Сцена на Перовской славится своим богатым репертуаром по пьесам русских классиков: И. Тургенева, А. Пушкина, А. Островского, М. Горького, А. Чехова, Н. Гоголя. И для меня большая радость пополнить этот список еще одной комедией Николая Васильевича. Я думаю, что сейчас, как никогда, важно популяризировать и транслировать темы русских классиков», – добавил режиссер.

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В ролях: народный артист России Виктор Никитин, заслуженный артист России Николай Мальцев, заслуженная артистка УССР Светлана Варецкая-Загородняя, Евгений Воскресенский, Павел Ремнев, Олег Жуков, Владимир Витан, Олег Тарасов, Юлия Малинина, Наталья Васина, Мария Филиппович, Артем Леонов.

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