Эммануил Виторган отказался назвать размер своей пенсии

Актер Эммануил Виторган в беседе с NEWS.ru отказался назвать размер своей пенсии, но добавил, что всеми финансовыми вопросами в семье занимается его супруга Ирина Млодик. На Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест» он признался, что абсолютно ничего не понимает в этих делах.

Я не могу вам назвать. Доволен, [пенсия] нормальная абсолютно. Я ничего не понимаю в этом. Всеми делами распоряжается супруга, она такой деловой человек. Она знает, что, чего, когда. А я ничего, кроме своей профессии, не знаю, — отметил артист.

Также Виторган рассказал NEWS.ru, что считает секс-символом СССР свою жену и не может назвать никого другого. При этом он не уточнил, кого именно имеет в виду — Аллу Балтер, которая умерла в 2000 году от рака после 29 лет семейной жизни, или Млодик, с которой они поженились в 2003 году.

Ранее российский певец Михаил Шуфутинский на гала-ужине Премии «Виктория» в Live Arena заявил NEWS.ru, что не получает пенсию. 76-летний шансонье подчеркнул, что он действующий артист эстрады.

В свою очередь певица Лолита Милявская сообщила, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Как добавила артистка, она также получает надбавку к выплатам от властей Москвы.