Состояние актера Ливанова резко ухудшилось

Народному артисту России Василию Ливанову резко стало хуже, врачи предполагают высокий риск повторного инсульта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Накануне, по данным канала, артист жаловался на головокружение и тошноту. Врачи стабилизировали его состояние и настаивали на госпитализации, но Ливанов отказался ехать в больницу и решил лечиться дома.

Сегодня состояние артиста резко ухудшилось и ему вызвали скорую помощь.

«Врачи предположили поражение сосудов головного мозга и высокий риск повторного инсульта», - пишет Mash.

Напомним, что 29 сентября стало известно о госпитализации Ливанова. СМИ сообщили, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность для жизни артиста. Друг актера поэт Юрий Энтин подтвердил, что актера прооперировали в НИИ, отметив, что операция прошла успешно. Позднее появилась информация, что Ливанов подключен к аппарату ИВЛ и о том, что его вводили в искусственную кому. Однако 15 октября артист был выписан из больницы.