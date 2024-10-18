ДТП, развод и страшная болезнь: трагическая жизнь модели Вероники Мурашкиной

Ушла из жизни 31-летняя модель Вероника Мурашкина. В разные годы девушка снималась для Playboy, боролась за сердце популярного столичного актера Ильи Глинникова в реалити-шоу «Холостяк» и была победительницей конкурса «Мисс МЧС России».

Успешной карьере Мурашкиной помешало страшное ДТП. В 2020 году Вероника приехала в родной Тогучин (Новосибирская область) в гости к маме и бабушке. Во время ее встречи с друзьями детства на парковку, где стояла компания, внезапно вылетела неуправляемая иномарка. По роковой случайности, водителем автомобиля оказался пьяный одноклассник девушки. Об этом рассказывает Ngs.ru.

В результате наезда модель получила страшные травмы. Врачи буквально собирали ее ногу заново. Она перенесла множество операций, пережила разрыв с мужем. К проблемам со здоровьем добавилась тяжелая болезнь легких. По данным журналистов, Вероника стояла в очереди на трансплантацию. В последние годы звезда Playboy увлекалась бисероплетением и практически не выходила из дома.

Какой была Вероника Мурашкина — в галерее «Рамблера».