В ряде районов России ввели режим ЧС из-за гибели урожая

Режим ЧС ввели в нескольких районах Забайкалья из-за гибели сельскохозяйственных культур после мокрого снега, сообщили в правительстве региона. Власти распорядились создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Из-за возникшей в связи с выпадением большого количества мокрого снега и с гибелью сельхозкультур сложной обстановки в агропромышленном комплексе региона с 18-го числа на территории нескольких районов Забайкалья введен режим ЧС, — говорится в сообщении.

Режим ЧС затронул села Калганского муниципального округа, Приаргунского МО, Александрово-Заводского МО, а также Краснокаменск и Краснокаменский район. Штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации будет руководить глава Минсельхоза Забайкалья Денис Бочкарев. Органам местного самоуправления посоветовали определить меры, которые защитят агропромышленный комплекс.

Глава Минсельхоза призвала молиться и ставить свечки ради урожая

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Курской области из-за погодных условий. Речь идет об атмосферной и почвенной засухе, которая привела к гибели озимых сельскохозяйственных культур. Мера призвана помочь аграриям в получении страховых выплат.

Аналогичные меры были приняты в Калмыкии. По словам главы региона Бату Хасикова, режим ЧС позволит минимизировать риски деятельности для фермеров.