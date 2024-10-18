Колокольцев: Россия движется вперед в решении проблемы преступности среди мигрантов

Россия «двигается вперед» в решении проблемы преступности среди мигрантов благодаря изменениям в законодательстве, давшим правоохранителям инструменты для более эффективной работы. Об этом рассказал Telegram-каналу Shot министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Глава МВД отметил, что практически все резонансные дела раскрываются.

«Это лишний раз является объективным доказательством того, что мы реагируем на эти вопросы (…) Но я же не могу в условиях сегодняшнего огромнейшего некомплекта возле каждого мигранта поставить по одному участковому», - заметил Колокольцев.

Он обратил внимание на то, что мигранты приезжают уже со своим сформированным взглядом на мир и такая проблема стоит не только перед Россией.

«В любом случае, мы двигаемся вперед», - заявил глава ведомства, отметив, что принятый пакет законов о миграционной политике дал правоохранительным органам инструменты для более эффективной работы.

Ранее в Москве в рамках второго этапа операции «Нелегал-2024» было выявлено около 13 тысяч нарушений миграционного законодательства, более двух тысяч мигрантов выдворят из страны.

При этом, по оценке Росстата, в 2023 году в Россию приехали 560,4 тысячи человек - на 23 процента меньше, чем в 2022-м. Это минимальный показатель притока мигрантов с 2013 года. На мужчин пришлось 55 процентов миграционного потока, на женщин - 45 процентов.