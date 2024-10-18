Учитель-квадробер появился в Красноярске

В Красноярске появился учитель-квадробер. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Baza.

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Виктор Касьянов, учитель с необычным стилем преподавания, вел физику у старшеклассников в школе №147. По словам коллег и учеников, помимо рассказа о формулах и теоремах, преподаватель стоял на парте, прыгал, как квадробер и лаял.

Кроме того, он создал собственный канал в Telegram и на YouTube, где публиковал домашние задания и разбирал задачи. В новом учебном году педагог уволился из школы — учитель перешел работать в частную школу, передает Telegram-канал.

В соцсетях стала популярна архивная фотография бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на которой он в образе волка. Пользователи сравнили его с квадроберами.

В Госдуме высказались об идее законодательно запретить квадроберов

Дети, которые увлекаются квадробингом, напоминают собак, которым «нужно размножаться». Об этом заявил православный философ Сергей Михеев в эфире телеканала «Спас». По мнению духовника, принятие родителями подобных увлечений своих детей является «коллективным помешательством», причиной которого стали просачивающиеся в Россию извращенные и противные русскому народу ценности.

Кроме того, философ отметил схожесть поведения квадроберов с любителями садомазохистских практик.