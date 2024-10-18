Птицы закидали камнями десятки автомобилей в Подмосковье

Птицы регулярно скидывают мелкие камни с 22-го этажа ЖК Pilot 918 на улице Калараша в подмосковных Люберцах, повреждая припаркованные внизу автомобили. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал несколько видео, на которых местные жители показали разбитые камнями лобовые и задние стекла автомобилей. Жители домов, где орудует «пернатая ОПГ» также очень боятся того, что камень однажды может упасть кому-нибудь на голову и опасаются выпускать детей на улицу.

«Жители ЖК уже несколько раз обращались в местную управляющую компанию, но они решать ничего не хотят. По словам жильцов, они просят, чтобы камни, которые швыряют с высоты птицы, просто зафиксировали или убрали с крыши», - пишет Shot.

Ранее подростки, пытаясь снять вирусный ролик для соцсетей, уронили игрушечный трактор на припаркованную возле дома машину, повредив ее. Игрушка весом в килограмм была выброшена из окна с 25 этажа, разбив заднее стекло автомобиля.

Голуби: красивые птицы или вредители?

Видеозапись была выложена авторами в соцсетях, что позволило владельцу вычислить тех, кто разбил его машину. В итоге он выставил родителям «шутников» счет в 30 тысяч рублей.