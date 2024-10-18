ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 11-13 октября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (без изменений). Также большинство населения (79% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 54% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 44% (минус 2 п.п.), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 10% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (минус 1 п.п.), "Новых людей" - 3% (без изменений).