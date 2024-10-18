Чиновника оштрафовали за поздравления с Новым годом в местной газете

Председатель комитета ветеринарии региона в декабре 2022 и 2023 годов опубликовал поздравительный текст в адрес коллег и подчинённых в издании «Звезда Алтая». Суд Горно-Алтайска сообщил «ВКонтакте», что Айдар Тодошев потратил на публикацию 6 050 рублей. Эти деньги предназначались на освещение деятельности комитета в СМИ, но в заметках никакой информации о его работе не было.

«Должностное лицо направило средства бюджета на цели, не соответствующие условиям их предоставления», — заявил суд.

Тодошев должен выплатить минимальный штраф в размере 20 тысяч рублей.