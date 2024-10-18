Названа стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ

Для восстановления новых регионов и приграничных областей РФ после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребуется 7,8 млрд рублей. Как сообщает «КП», об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в текущем году в Судебно-экспертном центре (СЭЦ) СК РФ выполнено свыше 700 комплексных строительно-технических, оценочных и бухгалтерских судебных экспертиз. Специалисты изучили 3,3 тысячи объектов: в их числе многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы и транспортные средства.

«Их восстановительная стоимость оценена в размере 7,8 млрд рублей. При проведении этих экспертиз применялась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России», — сказал он.

Ранее член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, депутат народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что действия ВСУ нанесли экономический ущерб региону на 420 млрд рублей. Подсчет ущерба ведут государственные структуры и общественные организации.