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Названа стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ

Для восстановления новых регионов и приграничных областей РФ после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребуется 7,8 млрд рублей. Как сообщает «КП», об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Названа стоимость восстановления новых регионов после атак ВСУ
© РИА Новости

По его словам, в текущем году в Судебно-экспертном центре (СЭЦ) СК РФ выполнено свыше 700 комплексных строительно-технических, оценочных и бухгалтерских судебных экспертиз. Специалисты изучили 3,3 тысячи объектов: в их числе многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы и транспортные средства.

«Их восстановительная стоимость оценена в размере 7,8 млрд рублей. При проведении этих экспертиз применялась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России», — сказал он.

Ранее член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, депутат народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что действия ВСУ нанесли экономический ущерб региону на 420 млрд рублей. Подсчет ущерба ведут государственные структуры и общественные организации.