В Приморье ищут истощённого дальневосточного леопарда

Специалисты Министерства природных ресурсов Приморского края вместе с другими специалистами ведут поиски истощённого дальневосточного леопарда. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

В данный момент специалисты предпринимают попытки найти краснокнижное животное.

«Хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи», — заявила начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

Специалисты установили фотоловушки и узнали у местных жителей нужную информацию. Для проведения поисков задействован квадрокоптер.

Ранее сотрудники МЧС Приморского края взяли под опеку самку леопарда из национального парка «Земля леопарда» и назвали подопечную Искрой.