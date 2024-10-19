Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

Погибших при двухмесячном дрейфе в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах.

© Соцсети

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что отца похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына — в Красноярске, где он жил с матерью.

В августе МЧС начало поиски трёх человек, пропавших в акватории Охотского моря.

14 октября, спустя два месяца, лодку обнаружили у берегов Камчатки.

Из троих выжил только Михаил Пичугин. Его брат и племянник умерли. Их тела находились там же, на лодке.