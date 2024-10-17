Путин поручил покончить с поборами в детских спортивных секциях

Проблема коммерциализации детского спорта, в том числе поборы в формально бесплатных спортивных секциях, должна быть решена. Соответствующие поручения уже даны, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Поручения разобраться с проблемами, которые были накоплены в этой сфере, были уже даны. Я прошу уже сегодня рассказать, что делается по этому направлению, прежде всего, для пресечения коммерциализации детского спорта", - обратился Путин к участникам заседания.

"О проблемах здесь говорят и российские семьи, и эксперты, и независимые опросы. Даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать солидные сборы за участие в соревнованиях", - обрисовал ситуацию президент.

Путин привел пример, о котором ему рассказали профессиональные спортсмены. "Хоккеисты выдающиеся мне с горечью говорят: "На подкатку не пришел мальчишка. Денег за подкатку так называемую не заплатил - все, на площадку не выпускают", - рассказал президент.

Глава государства поделился охватившим его удивлением: "Все же заинтересованы в том, чтобы результаты были?" "Да, заинтересованы, - ответили ему, - но в получении денег за "подкатку" - больше заинтересованы".