Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) призналась, что в семейной жизни с Владиславом Бакальчуком сталкивалась с абьюзом. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, предприниматель рассказала о семейной жизни на площадке женского форума BeWoman в Алма-Ате.

«[Родственники и друзья] мне говорят: помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались», — заметила Ким.

По ее словам, в настоящее время ей даже не хочется говорить об этом.

На вопрос о том, как она себя чувствует после того, как вернула девичью фамилию, предприниматель призналась, что испытывает такое ощущение, «как будто сбросила с себя какие-то, не знаю, оковы».

Ким разъяснила, что терпела абьюз со стороны мужа много лет. Она добавила, что вынесла все потому, что выносливость у нее заложена на уровне ДНК.

Татьяна Ким заявила, что Wildberries обворовали на 37 млрд рублей

Залог успешных и крепких отношений в семье строится на равноправии, резюмировала основательница Wildberries.