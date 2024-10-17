В РПЦ отреагировали на молодежный тренд «монастыринг»

Стоит порадоваться стремлению молодого поколения проводить больше времени в монастырях, заявил NEWS.ru настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов. Так он прокомментировал появление тренда «монастыринг», — когда вместо посещения психологов молодежь уезжает трудиться в обителях.

Протоиерей обратил внимание, что нынешний тренд — не новый. Он напомнил, что на Руси всегда люди свободное время паломничали в монастырях, оставались там жить на несколько недель.

Молились, исповедовались, причащались, трудились. Это реально помогало всегда духовно и подкрепляло душу и люди могли очистить совесть свою покаянием, исповедью и святым причащением. Люди укрепляли себя духовно и это делали многие: и простые люди, и люди знатные, и наши известные писатели в XIX веке, и Гоголь, и Достоевский, — отметил священнослужитель.

Протоиерей выразил мнение, что такое времяпрепровождение «полезно и очень плодотворно», и по воздействию превосходит терапевтический эффект от услуг психологов. Он объяснил, что специалист максимум способен научить человека управлять своими эмоциями, но исцелить душу он не может.

Многие психотерапевты, кто верующие, взаимодействуют вместе со священниками, потому что Бог реально дал священнику власть помогать исцелять душу через покаяние, раскаяние в своих грехах, очищение своей души. Поэтому тут нужно, конечно, порадоваться, что так молодежь проводит время, — резюмировал собеседник.

Ранее председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов завил, что квадробинг является не детской игрой, а субкультурой, которая готовит ребенка к принятию идеологии ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он призвал принять меры по защите общества.