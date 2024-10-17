Уехавшая из России блогерша Мингалимова рассказала о стрессах из-за эмиграции

Живущая в Испании российская блогерша Татьяна Мингалимова, известная как Нежный редактор, рассказала о стрессе из-за эмиграции. Деталями она поделилась в шоу «Культурная разница», видео доступно на YouTube-канале комика Руслана Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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«Мне было очень сложно. Я там одна с чемоданами слонялась», — сказала Мингалимова.

Она пояснила, что ее муж испытывал сильный стресс за границей, поэтому они решили, что он на время вернется в Россию. После этого, по словам блогерши, она полгода прожила одна в Грузии.

Мингалимова добавила, что после отъезда из России многие задачи брала на себя и самостоятельно решала ряд связанных с переездом вопросов, из-за чего сильно устала. После этого она предложила мужу поделить обязанности.

Ранее российская блогерша и актриса озвучки студии «Кубик в кубе» Ольга Кравцова, уехавшая из России, заявила о разочаровании от эмиграции. Она призналась, что ей не нравится адаптироваться к новой стране и жить в чужой культуре.