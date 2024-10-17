Путин: количество регулярно занимающихся спортом россиян увеличилось

В России последовательно развивают необходимую спортивную инфраструктуру. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в результате за последние годы с 40% до 56,8% увеличилось число россиян, регулярно занимающихся спортом и более ответственно относящихся к своему здоровью.

«Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше», - заключил глава государства.

Ранее Путин прилетел в Уфу, где он проведёт заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».