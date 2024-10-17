Блогеру Елене Блиновской разрешили продать ее Lamborghini Urus в счет налогового долга. Об этом сообщает Mash.

По данным портала, с продажи машины Блиновская планирует получить 38 миллионов рублей. Все эти деньги пойдут в счет ее налогового долга. Всего к концу 2024 года блогер намерена погасить минимум 700 миллионов рублей долга.

Отмечается, что до сих пор суд отказывался снять арест с автопарка Блиновской.

Напомним, что блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. На данный момент она находится в СИЗО.