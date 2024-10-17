Еще в одном российском регионе мигрантам запретили работать сразу в десятке сфер. Речь идет о Кемеровской области, передает «Интерфакс».

Ограничения распространятся на такие сферы, как производство детского питания и диетических пищевых продуктов, торговля и подбор персонала. Кроме того, мигрантам запретят трудоустраиваться в гостиницах, службах такси и предприятиях общественного транспорта.

Им нельзя будет работать в детских садах и школах, а также предоставлять услуги по дневному уходу за детьми. Под запретом окажется врачебная практика, работа в косметологических и массажных салонах.

Запрет на работу иностранных специалистов в части сфер российского региона начнет действовать с 2025 года.

Ранее в Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах. Среди них — обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также туризм.