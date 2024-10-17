Уехавших из страны россиян захотели штрафовать дистанционно

Доработанный законопроект, позволяющий удаленно штрафовать находящихся за рубежом граждан России за направленные против интересов РФ публичные действия, внесен Госсоветом Татарстана в Госдуму. Пояснительная записка к проекту закона размещена в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

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Речь идет, в частности, о возможности ареста имущества. Как отмечается, законопроектом предлагается распространить предусмотренное частью 3 статьи 1.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП) правило «о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации».

Так, разработанные поправки дают возможность привлекать к ответственности дистанционно. Помимо ареста имущества, устанавливаются особенности направления извещений и процессуальных документов лицу, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что россияне, которые на фоне военной операции покинули страну и уехали в Турцию, стали массово переезжать в другие государства из-за проблем с видами на жительство (ВНЖ) и финансовых трудностей.