Пичугины пересекли российскую границу, дрейфуя в Охотском море

Лодка Пичугиных, дрейфовавшая 67 дней в Охотском море, пересекла границу России. Об этом сообщили в экстренных ведомствах. Российская газета

«От нашего коренного берега расстояние в 12 миль считается территориальным морем РФ, далее идет пересечение границы страны, и судно входит в исключительную экономическую зону. Между Хабаровским краем и Сахалином есть места, где можно не выходить за эти 12 миль с обоих берегов, и госграница не пересекается. С учетом того, что лодка оказалась у берегов Камчатки, было пересечение 12-мильной зоны», - сказал представитель экстренных ведомств. ТАСС

В начале августа братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране «Байкат». Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив. Вскоре связь с судном была потеряна. В середине октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина и его племянник. Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса. Москва24