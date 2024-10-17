Госдума поддержала штрафы до 5 миллионов за пропаганду чайлдфри

Госдума 17 октября в первом чтении законопроект против пропаганды чайлдфри (отказ от рождения детей), вводящий для нарушителей штрафы до пяти миллионов рублей. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Законопроект поддержали 388 депутатов. Володин отметил, что документ дополняет шесть действующих федеральных законов, в том числе предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

«Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», - заявил спикер Думы.

Володин подчеркнул, что речь идет именно о запрете «пропаганды отказа от деторождения». Он отметил, что решение о рождении детей должна принимать сама женщина.

«С кем она хочет посоветоваться об этом - опять решать ей», - заявил Володин.

Ранее правительство РФ концептуально поддержало законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри (отказ от рождения детей). Документ предполагает «установление защиты» от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. За пропаганду чайлдфри планируют ввести штрафы по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ*.

Володин сообщил, что штрафы планируется установить на уровне до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.