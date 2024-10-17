В Госдуме одобрили съемку фильма о спасении россиянина в Охотском море

В Госдуме поддержали идею снять фильм о спасении в Охотском море россиянина Михаила Пичугина после двухмесячного дрейфа. По мнению первого зампреда комитета по культуре Елены Драпеко, участвовать в съемке должны документалисты.

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«Думаю, это было бы интересно. Но это надо с документалистами обсуждать», — отметила парламентарий в беседе с RT.

Похожий фильм ранее уже снимали – он рассказывал о четырех солдатах, которые еще в советские годы также долго дрейфовали в море, напомнила депутат.

Напомним, лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии.