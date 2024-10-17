Адвокат Ефремова ответил на слухи о тяжелой болезни актера

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию, что актер почти перестал говорить из-за болезни. О состоянии Ефремова адвокат рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Ранее в СМИ появилась информация, что у актера обострилось хроническое заболевание, из-за чего ему трудно дышать и разговаривать. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Заявление ФСИН подтвердил адвокат Ефремова. Он отметил, что у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), но ничего серьезного не произошло.

«Мы с ним недавно общались. Да, у него обострение ХОБЛ, ему оказывается необходимая помощь, но ничего страшного не произошло. Ни о каком критичном состоянии речи нет», - подчеркнул Падалко.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим).

Несколько дней назад Падалко сообщил, что защита Ефремова готовит материалы для подачи на условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья. Адвокат подчеркивал, что подавать документы будут не в ближайшие недели.