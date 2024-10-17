В российском регионе с могил участников СВО сорвали флаги

В Хакасии с двух рядов могил участников специальной военной операции (СВО) на Украине сорвали флаги. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как пишет издание, знамена пропали с могил участников СВО буквально за сутки, а также оказались повреждены флагштоки. Родственники военнослужащих заявили, что не верят в версию с природной стихией. С их слов, ветра в российском регионе в последние два дня не было.

«И если бы это была непогода, то они валялись бы рядом, а не бесследно исчезли, считают родные погибших бойцов (...) Не верю, что крест мог упасть сам (...), это совсем свежая могила», — рассказала собеседница издания.

При этом сами могилы не осквернены, лишь на одной из них завален крест, уточняет издание. По факту инцидента проверку проводит полиция.

Ранее в Калужской области две школьницы станцевали на могиле участника СВО. Их поставили на учет в районном отделе полиции, а также поместили на 15 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних.