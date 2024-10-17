Девочку, которую 18-летняя мать родила и бросила в туалете аэропорта Турции, вернут в Россию. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Парламентарий отметила, что новорожденная является гражданкой России. Сейчас власти уже занимаются вопросом ее перевозки из Турции. Кроме того, не исключена экстрадиция в РФ и 18-летней матери: сейчас она находится в турецком изоляторе.

Как сообщали СМИ, девушка забеременела на новогодних праздниках, однако не заметила беременности из-за лишнего веса. Осенью она улетела в отпуск в Турцию с мамой, а уже на обратном пути в аэропорту почувствовала боли в животе и побежала в туалет для инвалидов, где родила девочку. По предварительной информации, бросить ребенка в унитаз предложила ее мать

Сотрудники аэропорта спасли новорожденную, а полицейские арестовали девушку и ее мать. Им может грозить статья об оставлении ребенка в опасности: по ней в Турции можно получить до года тюрьмы. Не исключено, что дело переквалифицируют в покушение на убийство.