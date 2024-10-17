Иркутский чиновник предложил людям купить печи взамен электричества

Иркутский чиновник Малинкин предложил людям купить печи взамен электричества
Люди, которые остались без электричества, могут купить себе печь вместо электричества. Об этом заявил представитель МинЖКХ Иркутской области Сергей Малинкин во время встречи с жителями села Урик.
Местные жители села остались без света и тепла из-за отказа администрации подключать дома к электроэнергии.
По его словам, такой способ поможет людям выжить. Кроме того, он добавил, что по закону, люди «обязаны иметь резервные источники питания».
— Жить без печи — это беспечность, — заявил политик.
Он добавил, что каждый должен заботиться о состоянии домочадцев самостоятельно, следует из сообщения в Telegram-канале «Инцидент Иркутск».
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