Стало известно о дефиците популярного аналога «Оземпика» в России

Аптеки в России столкнулись с нехваткой препарата «Семавик» — популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется для снижения веса, пишет РБК. News.ru

В среду, 16 октября, оформить самовывоз «Семавика» в крупнейшей в РФ аптечной сети «Ригла» можно было лишь из трех аптек Москвы и из трех аптек в Краснодаре. Газета.Ru

В других крупный городах, таких как Подмосковье и Санкт-Петербург, также не удалось найти «Семавик». Компания «Герофарм» подтвердила проблему с поставками, но точные причины и сроки восстановления запасов не уточнила. Сроки пополнения могут варьироваться от нескольких дней до недели. Ura.Ru