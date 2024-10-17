Telegram-канал SHOT сообщает, что у отбывающего наказание в ИК-4 под Белгородом актера Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья. По данным канала, у артиста обострилось хроническое заболевание. News.ru

По данным канала, актер с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. SHOT подчеркивает, что артисту требуется ежедневный осмотр врача, поскольку есть риск появления дыхательной недостаточности, а также развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Газета.Ru

На данный момент защита артиста готовит документы для УДО (условно-досрочное освобождение), но Ефремов не может говорить с адвокатами из-за проблем со здоровьем, пишет канал. Lenta.ru