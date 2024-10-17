Светлана Немоляева пожаловалась на проблемы с сердцем

87-летней актриса Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь из-за нарушения сердечного ритма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Звезда «Служебного романа» почувствовала себя плохо, когда находилась в своей московской квартире. Она сама вызвала врачей и пожаловалась им на слабость и одышку. Медики оказали артистке первую помощь: у нее случился приступ фибрилляции предсердий. Сама Немоляева рассказала, что ее состояние уже улучшилось. 19 октября она планирует выйти на сцену театра имени Маяковского в постановке «Плоды просвещения».

Напомним, что в мае актрису госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. В больнице у артистки начались проблемы с сердцем: как и в этот раз, у Немоляевой произошла фибрилляция предсердий. Врачи приняли все необходимые меры и уже спустя 11 дней артистку выписали, запретив любые физические нагрузки и стресс на некоторое время.