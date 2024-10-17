Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко продал активы до отъезда из России

Блогер Сергей Косенко, против которого возбудили уголовное дело из-за видео с брошенным в снег младенцем, продал все свои активы в России перед отъездом из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, Косенко не планировал возвращаться в Россию в ближайшие годы, поэтому перед отъездом распродал все свое имущество, включая недвижимость и другие активы. Источник ТАСС заявил, что на арестованных банковских счетах блогера не оказалось денег.

В конце прошлого года у Косенко родился сын. В начале 2024-го живущий за рубежом блогер опубликовал видео, на котором он кидает младенца в сугроб. На записи было видно, как ребенок исчезает в снегу, после чего видео прерывалось. У блогера на тот момент было около семи миллионов подписчиков в соцсетях.

Подписчики раскритиковали Косенко, а он заявил, что на самом деле на видео была снята кукла. Косенко утверждал, что решил сделать вирусный ролик, заменив лицо куклы лицом ребенка с помощью технологий искусственного интеллекта. Позже видео было удалено, блогер принес извинения «всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило».

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что блогера необходимо привлечь к ответственности, даже если на видео была кукла, так как он предложил своим подписчикам «людоедскую модель поведения».

Позже стало известно, что против Косенко возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Блогера объявили в розыск.