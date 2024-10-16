В столице Кузбасса детей массово перевели на дистант

В Кемерове детей в образовательных учреждениях стали массово переводить на дистанционное обучение из-за возросшего уровня заболеваемости ОРВИ среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Ngs42.ru со ссылкой на пресс-службу управления образования города.

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"На дистанционном обучении 232 класса в 33 школах, учащиеся всех классов школы N15, одного корпуса школы N85. Всего, по данным за вчерашний день, заболел 6321 школьник", - рассказал собеседник издания.

Также собеседник СМИ уточнил, что на карантине по ветряной оспе сейчас находится девять детсадовских групп. Общее количество детей, больных вирусными заболеваниями, журналистам назвать отказались, сославшись на то, что это информация для служебного пользования.

До этого в Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на карантин закрылись пять школ.