Экс-вокалист Deep Purple и Rainbow даст концерт в Москве

Мастер рок-н-ролла, легендарный хард-рок и хэви-метал вокалист Джо Линн Тернер возвращается в Россию с презентацией нового шоу The Ultimate JLT Collection. В программу войдут не только проверенные временем хиты Rainbow и Deep Purple, но и сольные вещи, включая песни из недавнего сольного альбома маэстро «Belly Of The Beast». В Москве концерт состоится 24 октября 2024 в клубе 1930 Moscow.

© Пресс-служба

50 лет на сцене, более 60 продаваемых по всему миру альбомов – биография Джо Линн Тернера насыщена впечатляющими событиями и неожиданными поворотами. Именно с приходом Джо в уже ставшую культовой – группу Rainbow – у команды случился коммерческий взлет в Америке, а три альбома «Difficult to Cure», «Straight Between the Eyes» и «Bent Out of Shape» долгое время не покидали вершины музыкальных хит-парадов. В 1987 году Джо поспособствовал взлету карьеры американского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстина. Спустя два года присоединился к Deep Purple, чтобы записать пластинку с захватывающим и свежим звучанием – тринадцатый альбом «Slaves and Masters».

Джо Линн Тернер, «человек с золотым голосом», стал приглашенным участником рок-оперы Николы Коцева и презентовал 3 альбома в составе Mother's Army, записывался и гастролировал с такими легендами сцены, как Ричи Блэкмор, Элис Купер, Билли Джоэл, Шер, Майкл Болтон, Глен Хьюз и многими другими. В 2022 году артист выпустил свой долгожданный сольный альбом «Belly of the Beast», о котором говорит так: «Это сражение Добра против Зла. У всех нас на одном плече ангел, а на другом дьявол. Мы в Чреве Зверя, в ловушке Системы, и выхода из нее нет. Альбом посвящен этому».

Вся мощь рок-н-ролла и сумасшедшая энергетика, культовые и любимые миллионами хиты и неожиданные премьеры – не пропусти шоу Джо Линн Тернера в Москве 24 октября в клубе 1930 Moscow!