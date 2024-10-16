Учительницу одной из школ Тюмени уволили после того, как нашли ее видео с оскорблениями детей. Ролик был снят два года назад, но в соцсетях оказался лишь сейчас. Информационный центр правительства региона сообщает подробности инцидента.

«Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен», – говорится в сообщении.

В учебном заведении прокомментировали слова педагога и назвали ее поведение неприемлемым. Отмечается, что на кадрах девушка признается, что работает в школе два месяца, но уже «ненавидит детей». По ее словам, она продолжает работать только из-за зарплаты. Учительница также допустила оскорбления в адрес школьников.

«Я ненавижу детей. Прошло два месяца, и я ненавижу детей. Это кошмар. Всё, что меня держит в школе, это зарплата. Хорошая», – приводит слова девушки 72.RU.

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