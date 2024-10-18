В Приангарье школу перевели на дистант из-за частых сообщений о минировании

Все образовательные учреждения города Саянска в Иркутской области перевели на дистанционное обучение с 21 по 25 октября из-за частых сообщений о минирование. Об этом сообщил мэр города Александр Ермаков в своем Telegram-канале.

15, 17 и 18 октября четыре школы Саянска получали сообщения о минирование, детей эвакуировали, полиция проводила проверку, опасных предметов не было обнаружено.

"Администрация городского округа муниципального образования "Город Саянск" информирует: в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий учреждений образования: все общеобразовательные учреждения с 21 октября по 25 октября 2024 года переходят на дистанционный формат обучения, после чего с 26.10.2024 начинаются каникулы, которые продлятся до 04.11.2024", - написал Ермаков.

Также было перенесено городское мероприятие "Самый поющий класс".

По данным городской администрации, в Саянске работает восемь общеобразовательных школ.