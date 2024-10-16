EMIN даст большой юбилейный концерт

Обаятельный певец и любимец публики отметит свое 45-летие на сцене вместе со зрителями. На ежегодном зимнем сольном концерте EMIN по традиции порадует поклонников новыми песнями, хитами и, конечно, звездными гостями.

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11 декабря в Кремлёвском Дворце зрители услышат любимые треки и впервые вживую новинки из последнего альбома. Гостей вечера ждут яркие музыкальные номера, дуэты с Григорием Лепсом, Ириной Дубцовой, Владимиром Кузьминым, Bahh Tee, Алсу, JONY, Жасмин, Ани Лорак, Стасом Михайловым, Сосо Павлиашвили, Полиной Гагариной, Тимуром Темировым и другие сюрпризы от артиста.

© Пресс-служба

«Традиционный декабрьский концерт — один из самых ответственных. В этом году он еще более значимый, потому что юбилейный. Конечно, мы подготовим особенную программу, представим новые песни, в том числе дуэты. С нетерпением жду встречи с каждым гостем!», — рассказал EMIN.

© Пресс-служба

За 18 лет на сцене EMIN подарил слушателям множество хитов, от нежных и романтичных до зажигательных и танцевальных. Сегодня EMIN выступает с концертами в городах России и по всему миру, его песни и клипы находятся в международных теле- и радиоротациях. Он неоднократно становился лауреатом премии «Золотой Граммофон», также в коллекции у музыканта престижные награды: World MusicAwards, премии телеканалов «МУЗ-ТВ» и RU.TV и многие другие.