Раскрыта правда о непристойной шутке Депардье над сидящей на лошади девочке

Видеозапись, на которой актер Жерар Депардье непристойно шутит над сидящей на лошади девочке, оказалась подделкой. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD)..

«...Видео было смонтировано. В момент, когда Депардье якобы делает непристойные замечания в адрес сидящей на лошади девочки, на него не была направлена ни одна камера», — сообщает ТАСС со ссылкой на JDD.

Режиссер Дамьен Флеретт также отметил, что в видео были внесены небольшие изменения на монтаже, передает издание. По его словам, неизвестно, где сейчас находятся оригинальные отснятые материалы. Видео с Депардье хранилось несколько лет перед тем, как было опубликовано во время массовых обвинений актера в домогательствах.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что парижская прокуратура потребовала судить Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии, передает 360.ru. Там добавили, что прокуратур подписала обвинительное заключение 14 августа.