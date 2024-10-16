Названа мера соцподдержки, в которой нуждаются дети участников СВО

Семьи участников специальной военной операции необходимо освободить от платы за детский сад, считает председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В разговоре с NEWS.ru активист подчеркнул, что дети всех бойцов находятся в равной ситуации.

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Дети всех участников СВО должны освобождаться от уплаты детского сада. Дети всех участников СВО находятся в равной ситуации, они ждут своих пап дома, а кто-то, к сожалению, больше никогда не увидит своего отца, — пояснил Иванов.

Общественник уточнил, что эти дети переживают глубокую личную трагедию — разлуку с отцами. Поэтому, считает активист, их должно поддержать государство и высвободить лишние деньги на «маленькие детские радости»: игрушки, сладости и путешествия. По мнению Иванова, складывается несправедливая ситуация, когда такая мера поддержки действует только в нескольких регионах России.

Должна быть постоянная работа с психологами, чтобы детям оказывали правильную моральную поддержку. Более того, общество сейчас все ближе подходит к тому, что педагоги и психологи действительно должны работать индивидуально с каждым ребенком, чтобы потом не было квадроберов и людей, которые поддерживают движение «чайлдфри», — заключил активист.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что семьи военных с детьми могут получить скидку 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Он подчеркнул, что эта льгота распространяется и на срочников во время службы. Парламентарий напомнил, что также можно воспользоваться кредитными каникулами и аннулированием задолженностей.